В Нацакадемії внутрішніх справ пройшло святкування 95-річчя з дня заснування (фоторепортаж)

Як повідомляє прес-служба академії, в урочистостях взяли участь президент України Петро Порошенко, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, очільник Національної поліції України Хатія Деканоідзе, очільники галузевих служб МВС України, ветерани та інші почесні гості.

Читайте такожКурсанти, які виконали гімн України перед окупантами в Криму, стали лейтенантами в Одесі (фоторепортаж)

"Тут гартувалися і гартуються справжні професіонали оперативної роботи і слідства, експерти-криміналісти, практичні психологи. Я впевнений, що молоді офіцери, збагачені героїчною спадщиною і досвідом багатьох поколінь, сумлінно і самовіддано працюватимуть у нових правоохоронних органах", - заявив Порошенко, вітаючи працівників та випускників Нацакадемії.

Читайте також"На місцях не дуже добре": Деканоідзе розповіла про стан корупції в Нацполіції

Під час церемонії також відбулося вшанування хвилиною мовчання пам'яті тих, хто поліг за Україну у бою.

Крім того, під час офіційної частини відбувся виступ ансамблю барабанщиць академії.

Як повідомляв УНІАН, 17 червня у Національній академії внутрішніх справ пройшов випуск курсантів та їх посвята в захисники правопорядку.