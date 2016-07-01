Україна підпише конвенцію про безпеку на футбольних матчах, нею передбачені санкції проти фанів

Про це заявили джерела у Раді Європі та в МЗС, передає "Європейська правда".

Цього дня конвенція буде офіційно відкрита до підписання і до неї одночасно планують приєднатися близько 15 держав, включно з Україною. Церемонія відбудеться на паризькому стадіоні Стад де Франс.

Ідея цієї конвенції – "створити привітну атмосферу на стадіоні та поза ним". Серед іншого країни-підписанти будуть зобов’язані забезпечити кращу доступність стадіонів для дітей, літніх людей та людей з фізичними обмеженнями, поліпшити санітарні умови та якість місць для відпочинку.

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Конвенція передбачає низку заходів та покарань для тих відвідувачів спортивних заходів, хто причетний до насильницький та неприйнятних дій.

Зокрема, передбачені такі покаранні як заборона на відвідування стадіонів, а також заборона на подорожі за кордон з метою відвідування футбольних матчів.

Ці санкції мають діяти як у країні, де, вчинено порушення, так і в країні проживання фаната.