На Волині прикордонники затримали громадянина України, який розшукується Інтерполом

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник прес-служби Луцького загону Олег Личковський, чоловіка затримали вчора, 2 липня, в пункті пропуску «Піща» у Шацькому районі, на кордоні з Білоруссю.

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«Приблизно о 17.00 41-річний громадянин України прибув для оформлення на вихід із України в пішому порядку. Під час паспортного контролю прикордонники встановили, що ця особа згідно із базою даних Інтерполу перебуває в статусі «розшукується» з метою «арештувати», - йдеться у повідомленні.

Чоловіка одразу затримали і передали представникам Шацького відділення Національної поліції для проведення подальших процесуальних дій.