У Львівській області прикордонники затримали контрабанду каміння та виробів із бурштину

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держприкордонслужби–Західний кордон, по смузі руху "зелений коридор" на виїзд з України прибув автомобіль марки Volvo під управлінням 46-річного львів’янина.

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Під час проведення огляду в автомобілі були виявлені товари заборонені для перевезення через державний кордон: 16 необроблених каменів коричневого кольору (бурштин), 14 виробів із каменю жовтого кольору (бурштину) у формі мінаретів, одна кулька із камня жовтого кольору та один виріб із камня жовтого кольору у формі двох черепах. Каміння та вироби із бурштину були сховані в багажному відділенні автомобіля. Загальна вага виявленого каміння та виробів з нього – 603,53 грама.

Вартість вилученого буде встановлена експертами.