Вінницьких "кіборгів" відзначили обласними нагородами та волонтерськими відзнаками "За оборону країни"

«Найбільший урок двох з половиною років трагічних подій на Сході України полягає в тому, що ми, як ніколи, почали усвідомлювати: ніхто, крім нас, не буде захищати нашу країну, не буде її розбудовувати та робити все для того, щоб в нашій державі добре жилося, - звернувся з вітальним словом до учасників зустрічі голова обласної державної адміністрації Валерій Коровій. - Кажуть, що в кожної нації є історичний період розвитку, коли формуються герої країни, – з тих людей, які в повсякденному житті, можливо, були й непоміченими. Фактично, на ваших долях, на ваших зусиллях відбудовується нова, сучасна історія українсько держави, пишуться її героїчні сторінки».

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Голова ОДА висловив подяку вінницьким «кіборгам» за подвиг та запевнив, що обласна влада працює над тим, аби всебічно підтримати учасників АТО у вирішенні проблемних побутових питань, передає прес-служба Вінницької ОДА.

Коровій також поінформував присутніх про роботу, яка здійснюється на території Вінниччини у питаннях безпекового характеру, зокрема щодо підтримки розташованих в області військових частин, заходів з розширення мережі військкоматів та відновлення обліку військовозобов’язаних, підтримки та допомоги учасникам АТО.

Відтак керівники Вінниччини разом з волонтером Фонду вручили учасникам зустрічі Почесні грамоти обласної державної адміністрації та обласної Ради, грошові винагороди та волонтерські відзнаки Фонду – «За оборону країни».​