ДТП за участю п'яного чиновника "Укрзалізниці": з'явилися відео з місця події

Внаслідок події постраждали дружина і син фотокореспондента Левіна: у жінки перелом передпліччя, закрита черепно-мозкова травма, струс мозку, множинні забої.

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Аналогічні травми, за винятком перелому передпліччя, отримав і малолітній син Левіна.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня дорогою на Боярку в Київській області начальник відділу вантажних перевезень "Укрзалізниці" у стані алкогольного сп'яніння за кермом Audi Q7 зіткнувся з автомобілем журналіста Максима Левіна, який їхав разом з дружиною та трьома малолітніми дітьми.