ДТП за участю п'яного чиновника "Укрзалізниці": з'явилися відео з місця події
16:39, 04 липня 2016Суспільство
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У мережі з'явилися відео з місця аварії за участю працівника "Укрзалізниці" Івана Федорка, який в'їхав в автомобіль журналіста Максима Левіна.
Чиновник "Укрзалізниці" спровокував ДТП Фото LB.ua
Внаслідок події постраждали дружина і син фотокореспондента Левіна: у жінки перелом передпліччя, закрита черепно-мозкова травма, струс мозку, множинні забої.
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Аналогічні травми, за винятком перелому передпліччя, отримав і малолітній син Левіна.
Як повідомляв УНІАН, 3 липня дорогою на Боярку в Київській області начальник відділу вантажних перевезень "Укрзалізниці" у стані алкогольного сп'яніння за кермом Audi Q7 зіткнувся з автомобілем журналіста Максима Левіна, який їхав разом з дружиною та трьома малолітніми дітьми.
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