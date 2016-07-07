СБУ затримала високопосадового газовика зі Слов’янська за сприяння терористам та розкрадання газу

Як повідомили УНІАН в прес-центрі СБ України, після звільнення міста українськими військами зловмисник, залишившись на посаді, привласнив природний газ на 100 млн грн. Компенсацію завданих державі збитків він намагався перекласти на плечі місцевих мешканців, підробивши для цього документи свого підприємства.

Читайте такожСБУ затримала терориста з угруповання "Восток" з татуйованою на грудях свастикою (відео)

Оперативники спецслужби провели вісім обшуків у головного фігуранта кримінального провадження та його оточення. Правоохоронці вилучили 9 пістолетів та 2 револьвери різних систем, 4 незареєстровані мисливські рушниці, автомат Калашникова, саморобний карабін, 1 кг тротилу, 11 бронежилетів, балаклави та велику кількість набоїв різного калібру.

Також вилучено 11 рацій, три з яких далекого радіусу дії, та іншу військову амуніцію.

Співробітники СБУ перевіряють інформацію про «російський слід» у діяльності зловмисників та причетність до створення сепаратистського підпілля у Слов’янську, обладнання конспіративних місць для переховування диверсійних груп тощо.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Як повідомляв УНІАН, 6 липня у ході проведення слідчих дій у місті Слов’янськ Донецької області під час обшуків на підприємстві ПАТ «Донецькоблгаз» було виявлено та вилучено значну кількість незареєстрованої зброї, боєприпасів, засобів негласного зняття інформації та засобів зв’язку.

За даними прес-служби прокуратури Донецької області, Першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами розкрадання службовими особами Слов’янського підрозділу «Донецькоблгазу» грошових коштів та природного газу вказаного суб’єкта господарювання.

Крім того, перевіряється оперативна інформація про сприяння фігурантами даного кримінального провадження діяльності терористичної організації «ДНР».