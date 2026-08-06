КНДР перекинула до Росії понад 100 ракет: в ISW пояснили, чим це загрожує Україні

Вони спричинять ще масштабніші руйнування та жертви серед цивільного населення.

Північна Корея посилила свою участь у війні Росії в Україні, за повідомленнями, перекинувши до Росії понад 100 балістичних ракет, а також своїх фахівців. Аналітики Інституту вивчення війни пояснили, чому така співпраця вигідна обом країнам, а також які загрози це несе для України.

Так, у Головному управлінні розвідки України повідомили, що на заході Росії розпочалося розгортання північнокорейського ракетного підрозділу у складі близько 90 солдатів, оснащеного 120 балістичними ракетами та шістьма пусковими установками. Крім того, Північна Корея раніше вже відправила до Росії партію з 40 північнокорейських балістичних ракет КН-23/24.

Як зазначають в ISW, використання Росією північнокорейських ракет надасть КНДР можливість проводити польові випробування та отримувати зворотний зв’язок для вдосконалення ракет.

Відео дня

"Росія та КНДР прагнуть скористатися обмеженими запасами українських перехоплювачів для перехоплення балістичних ракет, щоб перевірити характеристики північнокорейських ракет", – вважають аналітики.

При цьому додавання більшої кількості північнокорейських ракет до арсеналу Росії, ймовірно, дозволить їй у найближчому майбутньому активізувати балістичні ракетні удари по Україні, не вдаючись до використання своїх запасів, а також спричинить більш масштабні руйнування.

Росія частіше використовувала ракети "Циркон" та модифіковані комплекси С-400 у своїх ударах у липні 2026 року, ймовірно, щоб компенсувати навантаження на традиційне виробництво балістичних ракет та свої запаси. Водночас додавання приблизно 160 північнокорейських балістичних ракет дозволить Росії збільшити кількість балістичних ракет у кожному ударному пакеті або підтримувати аналогічні за розміром пакети протягом тривалішого часу, зазначають в ISW:

"Північнокорейські ракети, що мають більшу бойову навантаження, але меншу точність, найімовірніше, спричинять більш масштабні руйнування та жертви, особливо серед цивільного населення та мешканців".

Загроза північнокорейських ракет KN-23

Як зазначив у інтерв’ю УНІАН військовий експерт Павло Нарожний, перші ракети KN-23 мали дуже низьку точність – вони могли не влучити в ціль на відстані 500 метрів. Але після співпраці з російськими фахівцями ці ракети стали дуже точними і фактично є прямими аналогами "Іскандер-М".

А Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів і власників літаків АОПА Україна, зазначив, що, з огляду на дальність ураження, на сьогодні під загрозою ударів KN-23 перебувають східна та центральна частини України на відстані до 500 кілометрів від лінії фронту або кордону з РФ.

Вас також можуть зацікавити такі новини: