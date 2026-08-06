Погана новина для України: Росія отримала ракети КНДР у критичний момент, - TWZ

Москва нарощує використання північнокорейських балістичних ракет, щоб скористатися дефіцитом ракет-перехоплювачів Patriot в Україні.

Росія дедалі активніше покладається на балістичні ракети Північної Кореї, використовуючи одну з найбільших слабкостей української протиповітряної оборони – нестачу ракет-перехоплювачів для комплексів Patriot. Якщо постачання з КНДР продовжать зростати, Москва зможе підтримувати масштабні удари значно довше, ніж дозволяли б власні виробничі можливості, пише TWZ.

За даними української військової розвідки, Пхеньян нещодавно передав Росії ще 40 балістичних ракет КН-23 і КН-24, а загалом Москва очікує отримати до 120 таких ракет і шість пускових установок. Крім того, КНДР може розгорнути власний ракетний підрозділ у Воронезькій області.

Попри те, що північнокорейські ракети становлять лише невелику частину арсеналу, який Росія застосовує проти України, їхня роль постійно зростає. Особливе занепокоєння викликає не лише збільшення поставок, а й поглиблення військово-технічної співпраці між Москвою та Пхеньяном.

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Росія використовує дефіцит Patriot

Аналітики зазначають, що Кремль робить ставку саме на балістичні ракети, оскільки вони залишаються однією з найскладніших цілей для української ППО.

Якщо Росії не вдалося суттєво наростити виробництво власних "Іскандерів", то додаткові поставки ракет із КНДР дозволяють компенсувати цей дефіцит. У результаті під загрозою опиняються українські міста, енергетична інфраструктура та інші цивільні об'єкти.

При цьому головна небезпека полягає не в черговій партії ракет, а в тому, що Росія фактично отримує доступ до виробничих потужностей Північної Кореї. Якщо Москва фінансуватиме їхнє розширення, вона зможе підтримувати інтенсивні балістичні удари набагато довше.

Чому Україні дедалі важче збивати такі ракети

Україна здатна перехоплювати балістичні ракети, однак можливості ППО дедалі більше обмежуються кількістю ракет-перехоплювачів.

Комплекси Patriot залишаються основною системою, здатною ефективно збивати російські "Іскандери", а також північнокорейські КН-23 і КН-24. Водночас американські ракети-перехоплювачі дорогі, виробляються відносно невеликими партіями й потрібні не лише Україні, а й США та їхнім союзникам.

Європейські комплекси SAMP/T також мають можливості боротьби з балістичними цілями, однак їх було поставлено в обмеженій кількості.

Попит на Patriot різко зріс

Через війни в Україні та на Близькому Сході світовий попит на ракети для Patriot суттєво збільшився, що створює серйозне навантаження на виробничі потужності США та союзників.

У Конгресі США вже висловлювали сумніви, чи зможе Пентагон підтримувати високі темпи постачання Україні, навіть попри гостру потребу Києва в додаткових ракетах-перехоплювачах.

Обговорюється й можливість ліцензійного виробництва Patriot в Україні, однак навіть у разі ухвалення такого рішення на запуск виробництва та випуск достатньої кількості ракет підуть місяці, а можливо й роки.

Росія продовжує нарощувати масштаби та складність своїх повітряних атак, поєднуючи масові запуски дронів із дедалі більшою кількістю балістичних ракет. Така тактика спрямована саме на використання найвразливішого місця української оборони – нестачі засобів для перехоплення балістичних цілей.

Поки Україна продовжує просити союзників про додаткові батареї Patriot і ракети-перехоплювачі, наслідки цього дефіциту стають дедалі помітнішими після кожного нового масованого удару.

Війна в Україні - роль КНДР

Як повідомляв УНІАН, Північна Корея посилила свою участь у війні Росії в Україні, за повідомленнями, перекинувши до Росії понад 100 балістичних ракет, а також своїх фахівців.

Як зазначають в ISW, використання Росією північнокорейських ракет надасть КНДР можливість проводити польові випробування та отримувати зворотний зв’язок для вдосконалення ракет.

Військовий експерт Павло Нарожний, перші ракети KN-23 мали дуже низьку точність – вони могли не влучити в ціль на відстані 500 метрів. Але після співпраці з російськими фахівцями ці ракети стали дуже точними і фактично є прямими аналогами "Іскандер-М".

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