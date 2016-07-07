Міносвіти відмовило в акредитації магістерських спеціальностей, отриманих за один рік

Про це йшлося під час засідання Акредитаційної комісії під головуванням міністра освіти і науки Лілії Гриневич, повідомляє сайт Кабміну.

"Ми не можемо акредитувати ті магістерські спеціальності, за якими навчання відбувалося лише рік, тоді як законом передбачено півтора або два роки. Ті університети, які виконують норми закону, мають право на отримання диплома державного зразка, а ті, хто не виконує, нехай видають дипломи власного зразка. Потрібно обов'язково звернути увагу навчальних закладів на цю ситуацію", - зазначила Гриневич.

Читайте такожВипускники Харківського університету Повітряних сил отримали дипломи (фоторепортаж)

За її словами, єдиним винятком можуть бути лише магістри спеціальності "Державна служба", де навчання триває рік, але здійснюється переважно на базі повної вищої освіти та стосовно якої існує окрема поки не змінена Постанова Кабінету міністрів № 789 від 29 липня 2009 року, прямо передбачає річну тривалість навчання.

Щоб контролювати норми тривалості навчання, члени комісії мають намір "уважніше ставитися до процесу реєстрації умов прийому в навчальні заклади".