У Києві зірвали презентацію книги Толочка "Откуда пошла Русская земля"

Як повідомляє Радіо Свобода, близько 20 осіб прийшли на закриту презентацію, що відбувалась у будівлі «Россотрудничества», та звинуватили автора книги у проросійській пропаганді та українофобії.

Учасники акції та депутати розтрощили та замалювали балончиком стенди з російською символікою – прапором та гербом.

Сам Толочко ненадовго з'явився у залі, але потім зник. У його відсутність активісти намагалися провести історичну лекцію.

Читайте такожСуд залишив під домашнім арештом директора Бібліотеки української літератури в Москві

Гості презентації майже відразу після того, як прийшли «свободівці», почали залишати залу. У списку запрошених – 88 людей. Серед них – посол Росії в Україні Михайло Зурабов, який так і не з’явився.

Наприкінці представники ВО Свобода викликали поліцію, щоб ті задокументували, що у будівлі «Россотрудничества» відбувається антиукраїнський захід.

«Центр функціонує на підставі міжнародного договору між Україною та Росією, датованого 1998 роком. Курують центр представники російського посольства. Очевидно, що будь-які заходи, технічна база фінансується за рахунок коштів Росії. Тому тут має бути воля української держави щодо цього центру», – зазначив представник ВО «Свобода» Олександр Солонько.

Представники «Россотрудничества» обурилися інцидентом.

«Ось навіщо? А завтра якщо таке влаштують у Москві в Українському центрі?», – сказав Костянтин Воробьйов, керівник «Россотрудничества», радник посольства Росії в Україні.

Книга «Откуда пошла Русская земля» видана накладом у тисячу примірників у Видавничого домі Дмитра Бураго. Представники ВО «Свободи» заявляють, що друк спонсорувався «російськими грішми». Костянтин Воробьйов заперечує це і каже, що презентацію книги влаштували тут, оскільки вона збігається з тематикою святкування «1000-річчя російської присутності на святій горі Афон».