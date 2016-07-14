Поліція розслідує незаконне збагачення чиновника Харківської мерії

Як повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області, сьогодні в рамках провадження працівниками управління захисту економіки Головного управління поліції в Харківській області та слідчими поліції проведено обшуки за місцем мешкання фігуранта.

Досудове розслідування проводиться за ч.2 ст.368-2 (незаконне збагачення) КК України.

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Предметом розслідування є обставини перепродажу 6 нежитлових приміщень комунальної власності в різних районах Харкова. За попередніми даними, посадовець через посередника переоформляв приміщення на власну доньку та її знайомих.

При цьому згідно з декларацією доходів за 2015 рік заступник департаменту заробив 77 772 гривні.

Досудове розслідування триває.