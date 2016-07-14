На Дніпропетровщині створено атлас земель, зарезервованих для бійців АТО
Дніпропетровська ОДА видала двотомний атлас вільних земельних ділянок для бійців АТО.
Про це повідомив радник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Юрій Голик на своїй сторінці в Facebook.
В атлас занесені 2 тисячі гектарів земель, які можуть бути виділені у приватну власність бійцям АТО.
У ньому наведена інформація про місцезнаходження ділянок, їх площу, коротка характеристика.
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Мова йде про ділянки, розташовані тільки поза містами.
За словами Голика, вже 1 300 осіб в області земельні ділянки у власність отримали, близько 3 000 знаходяться в процесі отримання. "На початок вересня отримувати землю буде вже понад 2 000", - додав він.
Чиновник підкреслив, що за оформлення проектної документації воїни АТО не платять ні копійки - гроші на це виділено з обласного бюджету.
Атлас передано в Центр допомоги воїнам АТО і членам їх сімей при Дніпропетровській ОДА, всі районні адміністрації, у всі територіальні підрозділи Геокадастра в області і єдине вікно з виділення землі воїнам АТО при Дніпропетровській ОДА.