На Дніпропетровщині створено атлас земель, зарезервованих для бійців АТО

Про це повідомив радник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Юрій Голик на своїй сторінці в Facebook.

В атлас занесені 2 тисячі гектарів земель, які можуть бути виділені у приватну власність бійцям АТО.

У ньому наведена інформація про місцезнаходження ділянок, їх площу, коротка характеристика.

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Мова йде про ділянки, розташовані тільки поза містами.

За словами Голика, вже 1 300 осіб в області земельні ділянки у власність отримали, близько 3 000 знаходяться в процесі отримання. "На початок вересня отримувати землю буде вже понад 2 000", - додав він.

Чиновник підкреслив, що за оформлення проектної документації воїни АТО не платять ні копійки - гроші на це виділено з обласного бюджету.

Атлас передано в Центр допомоги воїнам АТО і членам їх сімей при Дніпропетровській ОДА, всі районні адміністрації, у всі територіальні підрозділи Геокадастра в області і єдине вікно з виділення землі воїнам АТО при Дніпропетровській ОДА.