Тука: доцільніше надавати ветеранам АТО пільгові кредити для власного бізнесу замість певних пільг та пенсій

Про це Тука написав на своїй сторінці у Facebook за підсумками зустрічі з помічником Генсека ООН з прав людини Іваном Шимоновичем.

"Щойно з Міністром мали зустріч з помічником Генерального секретаря ООН з прав людини Іваном Шимоновичем. Користуючись досвідом Хорватії, пан Шимонович висловив цікаву думку щодо соціалізації наших захисників після демобілізації. Зокрема, він вважає помилкою Хорватії надання ветеранам певних пільг та пенсій. Така ситуація призвела до виключення ветеранів з соціальної життєдіяльності суспільства і, як наслідок, призвела до негативних наслідків: алкоголізму, насильству і таке інше", - йдеться в повідомленні.

Тука зазначив, що на думку Шимоновича, кращим шляхом є надання ветеранам пільгових кредитів задля можливості започаткування власного бізнесу.

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Також Тука нагадав, що раніше вже виступав проти надання земельних ділянок бійцям АТО.

"Вже неодноразово казав про те, що надання державою нашим АТОшнікам земельних ділянок - тупіковий шлях. Адже, переважна більшість хлопців просто не мають коштів для будівництва житла. Таким чином, більшість з них, надалі просто продають ці ділянки, чим вже користуються деякі забудовники", - додав заступник міністра.