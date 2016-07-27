На Донеччині СБУ виявила схованку з понад сотнею мінометних мін (фото)
09:19, 27 липня 2016Суспільство
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Співробітники Служби безпеки України виявили схованку з понад сотнею мінометних мін у Волноваському районі Донецької області.
Про це СБУ повідомляє на своїй сторінці у Facebook.
Схованку з мінометними мінами було знайдено поблизу села Павлопіль. За інформацією СБУ, схрон було облаштовано на колишніх позиціях одного з незаконних збройних формувань терористичної організації "ДНР".
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Правоохоронці вилучили 116 мінометних мін різних модифікацій калібру 120 мм, упакованих в армійські ящики.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-слідчі дії для встановлення осіб, причетних до облаштування сховища.
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