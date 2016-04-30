У передмісті Одеси СБУ виявила схованку з гранатометами і гранатами
12:18, 30 квітня 2016Суспільство
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У передмісті Одеси у ніч на 30 квітня виявлено схованку з великою кількістю боєприпасів.
Тайник був облаштований у покинутій будівлі на виїзді з міста / Фото УНІАН
Про це повідомили УНІАН у прес-службі управління СБУ в Одеській області.
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«Схованку було облаштовано у бездоглядній будівлі на виїзді з міста. Співробітники спецслужби спільно з поліцією вилучили 3 гранатомети, 42 гранати РГД і Ф-1, майже 1,5 тис. набоїв, 3 магазини до ручного кулемета Калашникова, сигнальні ракетниці і димові шашки», - відзначили в прес-службі.
Зараз тривають невідкладні дії для встановлення організаторів схованки.
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