У передмісті Одеси СБУ виявила схованку з гранатометами і гранатами

Про це повідомили УНІАН у прес-службі управління СБУ в Одеській області.

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«Схованку було облаштовано у бездоглядній будівлі на виїзді з міста. Співробітники спецслужби спільно з поліцією вилучили 3 гранатомети, 42 гранати РГД і Ф-1, майже 1,5 тис. набоїв, 3 магазини до ручного кулемета Калашникова, сигнальні ракетниці і димові шашки», - відзначили в прес-службі.

Зараз тривають невідкладні дії для встановлення організаторів схованки.