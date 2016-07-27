Кабмін забезпечив фінансові гарантії для Євробачення-2017

Про це повідомив прем’єр-міністр Володимир Гройсман у "Твіттері". "Євробаченню в Україні - однозначно бути! Ми вже оперативно забезпечили фінансові гарантії для підготовки та проведення пісенного конкурсу", - написав він.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні міністр культури Євген Нищук заявив, що визначення міста, яке перемогло в конкурсі на проведення Євробачення-2017, перенесено на невизначений термін.

Міністр сказав, що причиною перенесення стала затримка з фінансовими гарантіями, однак не уточнив, з якими саме.

Раніше міністр анонсував, що 27 липня буде оголошено місто, яке прийматиме міжнародний пісенний конкурс Євробачення у 2017 році.

Нагадаємо, після перемоги української співачки Джамали на Євробаченні-2016 Україна стала наступною країною, що прийматиме цей конкурс.

Бажання провести у себе конкурс висловили Київ, Дніпро, Львів, Одеса, Харків та Херсон. Кабінет міністрів оголосив конкурс серед міст, які претендують на проведення "Євробачення-2017". 22 липня стало відомо, що у фінал конкурсу вийшли Київ, Одеса та Дніпро.