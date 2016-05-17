Джамала: у мене одне громадянство, іншого мені не треба

"У мене одне громадянство. Мені іншого не потрібно. Дякую", – сказала співачка, коментуючи пропозицію від підконтрольної Москві влади анексованого Росією Криму змінити громадянство з українського на російське і повернутися на півострів, передає радіо "Свобода".

Джамала також назвала свою перемогу не політичною. "Мені здається, що це була абсолютна, стовідсоткова перемога музики… Я дала понад 100 інтерв’ю, кожен журналіст після цього мені казав "дякую, що підвищуєте музичний рівень цього конкурсу". Вони не знали, що означає 1944 і не розуміли, що я співаю в приспіві, але вони дякували за музику", – сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, президент Петро Порошенко 16 травня присвоїв Джамалі почесне звання "Народна артистка України".