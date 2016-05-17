Джамала: у мене одне громадянство, іншого мені не треба
Співачка Джамала, яка перемогла на пісенному конкурсі Євробачення, заявила, що їй не потрібне інше громадянство, крім українського.
"У мене одне громадянство. Мені іншого не потрібно. Дякую", – сказала співачка, коментуючи пропозицію від підконтрольної Москві влади анексованого Росією Криму змінити громадянство з українського на російське і повернутися на півострів, передає радіо "Свобода".
Джамала також назвала свою перемогу не політичною. "Мені здається, що це була абсолютна, стовідсоткова перемога музики… Я дала понад 100 інтерв’ю, кожен журналіст після цього мені казав "дякую, що підвищуєте музичний рівень цього конкурсу". Вони не знали, що означає 1944 і не розуміли, що я співаю в приспіві, але вони дякували за музику", – сказала вона.
Як повідомляв УНІАН, президент Петро Порошенко 16 травня присвоїв Джамалі почесне звання "Народна артистка України".