Савченко пояснила свій заклик просити вибачення у матерів загиблих бойовиків

Про це вона розповіла в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Мене найбільше критикують за дві фрази: за те, що я сказала, що треба говорити з сепаратистами щодо обміну військовополоненими (це перекрутили мало не до світової політики), і друга тема – це те, що я сказала, що треба просити вибачення у матерів з однієї й іншої сторони, сини яких загинули, і навіть в російських матерів. Матері тих дітей, яких російська влада послала вмирати, повинні їх ховати вночі і боятися сказати, що дитина загинула на фронті, на війні. Матерів мені чисто по-людськи шкода, тому що у мене теж є мати. Я теж могла загинути. І ніхто у неї вибачення не просив. Тому я можу попросити. Шляхетність – це чеснота сильних. Я можу собі дозволити попросити пробачення в цих людей", - сказала Савченко.

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Нагадаємо, в одному зі своїх недавніх інтерв'ю Надія Савченко заявила, що сторонам конфлікту на Донбасі доведеться прощати і просити вибачення один у одного, інакше миру не буде. На думку депутата, просити прощення потрібно "у тієї матері, яка втратила останнього сина, неважливо, з якого боку". Пізніше нардеп Антон Геращенко опублікував ролик, в якому ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко говорить про прагнення Савченко до діалогу з ОРДЛО.