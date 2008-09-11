30 секретів довголіття: сміх, чай, сальса...

Як з`ясували вчені з університету шпиталю Женеви, заборона на використання ліфтів і ескалаторів на робочому місці веде до того, що у співробітників покращується сампочуття, зменшується жирова тканина і нормалізується тиск.

Не секрет, що регулярні фізичні вправи – всього близько 30 хв в день – допомагають попередити ожиріння, сердечно-судинні захворювання, інсульт і навіть рак. Тим не менш, є ще чимало способів продовжити життя.

1. Смійтеся. Вчені стверджують, що 15 хв сміху щоденно продовжують життя на 8 років.

2. Додавайте помідори в бутерброди. Якщо в щоденний раціон додати трохи помідорів, ризик серцево-судинних захворювань знижується аж на 30%.

3. Читайте догори ногами. Ставте перед своїм мозком нетривіальні задачі і ви зрозумієте, що з будь-якої ситкації є вихід.

4. Поверніться до корыння. Відомо, що коренеплоди запаковані природою з особливою уважністю, так що вітаміни з них не зникають з часом, а тільки накопичуються. Буряк знижує рівень халестерину і зменшує ризик інсульту, морква корисна для зору, в той час, як пастернак знижує ризик постраждати від остеохандрозу.

5. Не жалійте крові. Чоловіки-донори в 17 разів рідше страждають від серцевих нападів.

6. Взнайте свою сім`ю ближче. На думку експертів з медичної школи Гарварда, перебування поряд з матір`ю нормалізує тиск, а також допомагає баротися з алкоголізмом.

7. Слухайте класичну музику. Бетховен заспокоїть серце, знизить тиск і розслабить м`язи - впевнені вчені з Оксфордського університету.

8. Танцюйте сальсу. Всі танці дуже корисні для здоров`я , однак, танцюючи сальсу, ви спалюєте принаймні 420 калорів нагодину.

9. Заведіть сім`ю. Як показали дослідження, що проводилися впродовж 20 років, одружені чоловіки живуть на 3 роки більше, ніж холостяки.

10. Не пристосовуйтеся до суспільної думки. Ви проживете довше, якщо не будуту переживати про те, що про вас подумають оточуючі. Менше переживань – меншестресу.

11. Їжте хлібні шкоринки. В них міститься в 8 разів більше протиракового антиоксиданту пролізину, ніж в решті хлібини.

12. "Не підстрибуйте". На думку японських вчених, несподіваний гучний звук, як наприклад, будильника, підвищує ризик серцевого приступу у людей з високим тиском. Справа в тому, що через природні інсктинти організм реагує на гучні звуки так же, як на попередження про небезпеку –викидом адреналіну.

13. Займіться прибиранням будинку. Впродовж 20 хв помийте вікна, і 80 калорій як не було, 20-хвилинна чистка килима з пилососом обійдеться господині в 90 калорій, а прасування спалить 65 калорій.

14. Віднайдіть віру. Регулярне відвідування місць релегійного поклоніння знижує смертність.

15. Вивчіть щось новеньке. Багато людей, що відсвткували своє 100- річчя, кажуть, що завдячують своїм довголіттям грі на музичному інструменті або іноземним мовам.

17. Стежте за зубами. Якщо щоденно чистити зуби, можна помолодіти на 6 років, оскільки з ротової порожнини виводяться шкідливі бактерії, які можуть спровокувати серцево-судинні захворювання.

18. Спіть, але не забагато. Дослідження, опубліковане в американському науковому журналі Archives Of General Psychiatry, показало, що люді, які сплять по 7 годин на добу, живуть довше за тих, хто спить менше.

19. заведіть домашнього улюбленця. Володарі собак і кішок менше піддаються стресу, до того ж, у них більш низький тиск.

20. Киньте палити. Адже паління – це та причина смерті і хвороб, яку найлегше попередити.

21. Живіть за містом. Люди, які живуть у сільській місцевості, з більшим позитивом дивляться на життя, ніж міські жителі.

22. Їжте шоколад. За даними дослідження Гарвардсбкої школи охорони здоров`я , люди, які вживають шоколад у помірних кількостях, живуть довше тих, хто любить цукерки. В шоколаді містяться хімічні речовини поліфеноли, які попереджують розвиток серцевих хвороб і раку.

23. Зазерніть в унітаз. Перед тим, як змити його вміст, зверніть увагу, чи немає там чогось незвичного, наприклад крові. Кров на екскрементах - це перший - це перший сигнал рака кишковика, тож, якщо побачите щось дивне, не гайте часу - звертайтеся до лікаря.

24. Читайте етикетки. Чим уважніше ви читаєте етикетки на продуктах, тим більше знаєте про те, що вживаєте в їжу, тим більше ви турбуєтеся про те, щоб харчуватися саме здоровими продуктами.

25. Полюбіть часник. Він незамінний для серця, покращує кровотік.

26. Засмагайте на сонці, але не зловживайте. Всього 15 хв в день забезпечать вас необхідною кількістю вітаміну D – він знижує ризик діабету і допомагає боротися з депресією

27. Випийте чашку чаю, чорного або зеленого – не важливо. Останні відкриття довели, що чайні антиоксиданти зменшують ризик

28.Любіть себе. Навіть якщо ви любите себе, не варто бігти в паб відзначати цю подію. Справа в тому, що такі улюблені заняття як шопінг так само корисні для здоров`я, як і фізичні вправи.

29. Викиньте шторку у душі. Як показала практика, шторка у ванній – джерело шкідливих бактерій і грибкових спор, котрі можуть викликати астматичні реакції. Краще поставте скляну заслонку – її легше мити.

30. Їжте горіхи. Вживання в їжу багатих кремнієм бразильських горіхів знижує ризик захворювання на рак на 40%, в той же час, будь-які горіхи здатні попередити діабет. Однак, краще віддавати перевагу несолоним горішкам.

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