У Харкові з'явилася "алея літаючих парасольок" (фото)

20:04, 01 серпня 2016
Суспільство
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У центрі Харкова з'явилася своєрідна інсталяція з відкритих різнокольорових парасольок.

Фото УНИАН

Як повідомляють місцеві ЗМІ, парасольки розміщені між будинками № 14 та 16 по вулиці Сумській.

Фото УНИАН

Інсталяцію з 32 парасольок створила господиня розташованого тут кафе, але вона не брендувала свою інсталяцію.

Юлія Барбарян розповіла, що подібні алеї дуже популярні в багатьох містах Європи та світу. Парасольки дівчина закріпила на рівні 3,5 метра над землею.

Фото УНИАН

"Ось такий яскравий і незвичайний куточок з'явився в самому центрі Харкова, де будь-який бажаючий може зробити безкоштовне фото. Я хотіла створити таке місце, де люди відчували б себе щасливими", - розповіла вона.

Фото УНИАН

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