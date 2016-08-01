У Харкові з'явилася "алея літаючих парасольок" (фото)

Як повідомляють місцеві ЗМІ, парасольки розміщені між будинками № 14 та 16 по вулиці Сумській.

Інсталяцію з 32 парасольок створила господиня розташованого тут кафе, але вона не брендувала свою інсталяцію.

Юлія Барбарян розповіла, що подібні алеї дуже популярні в багатьох містах Європи та світу. Парасольки дівчина закріпила на рівні 3,5 метра над землею.

"Ось такий яскравий і незвичайний куточок з'явився в самому центрі Харкова, де будь-який бажаючий може зробити безкоштовне фото. Я хотіла створити таке місце, де люди відчували б себе щасливими", - розповіла вона.