«Нафтогаз України» планує залучити кредит Deutsche Bank

НАК «Нафтогаз України» планує залучити у Deutsche Bank кредит у розмірі 1,55 млрд. дол. до кінця цього року.

Про це в інтерв`ю агентству Bloomberg заявив голова правління НАК «Нафтогаз Україна» Олег ДУБИНА.

«Ми використовуватимемо ці кошти на поточні потреби», – сказав він, відмовившись прокоментувати мету позики.

Крім того, за словами голови НАК, компанія веде переговори і з російськими банками про залучення кредитів, а також розглядає можливість випуску облігацій в 2009 році.

«Ми активно працюємо з російськими банками. Ми починаємо замислюватися над випуском нових облігацій не раніше наступного року», - сказав О.ДУБИНА.

Він відмовився уточнити загальний розмір зобов`язань компанії на сьогоднішній день, зазначивши, що вони перебувають в розумних межах».

Нагадаємо, 12 вересня Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що Україна веде переговори з Deutsche Bank про залучення коштів на закупівлю газу для заповнення газосховищ.

(11 вересня у Франкфурті-на-Майні відбулася робоча зустріч голови правління ВАТ «Газпром» Олексія МІЛЛЕРА і голови правління Deutsche Bank AG Йозефа АКЕРМАННА за участю голови правління НАК «Нафтогаз України» Олега ДУБИНИ. Тоді основну тему переговорів сторони не уточнювали.)

Ю.ТИМОШЕНКО також уточнила, що обсяги цього газу залежатимуть від обсягу кредиту.

Ще раніше, 23 липня, Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що НАК «Нафтогаз України» планує до кінця цього року закупити 14,5-15 млрд. кубометрів середньоазіатського газу за ціною 179,5 дол. за кубометр для закачування в сховища.

За її словами, на той час «Нафтогаз» закупив 8 млрд. кубометрів газу за ціною нинішнього року.

«Якщо всі домовленості, яких ми досягли (з «Газпромом» - УНІАН) будуть дотримані, то ми зможемо вийти до кінця періоду, коли йде закачування, приблизно на 14,5-15 млрд. кубометрів газу, які належатимуть НАК «Нафтогаз» і будуть викуплені ним - це значить, що на цей газ зберігатиметься в осінньо-зимовий період та ціна, яка є цього року, та ціна, яка зможе нам дати деякий люфт ціноутворення», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр зазначила, що на сьогоднішній день ситуація змінилася докорінно, і подякувала у зв`язку з цим і НАК «Нафтогаз України», і «Газпром» за знаходження такої моделі роботи.

16 вересня ц.р. прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що в сховища України вже закачано 16 млрд. кубометрів газу. «У нас є 16 млрд. кубометрів газу і це значить, що ми спокійно йдемо в зиму», - заявила вона, зазначивши, що газ був закуплений за цінами поточного року. У «Нафтогазі» цю інформацію підтвердили.

Згідно з даними «Нафтогазу», на початок опалювального періоду 2008-2009 років (станом на 15 жовтня ц.р.) загальний обсяг активного природного газу в ПСГ України становитиме близько 28 млрд. куб. м, з яких держава в особі НАК "Нафтогаз України" володітиме обсягом газу на рівні 14 млрд. куб. м.