Членство в ЄС світить Україні не раніше 2020 року?

Колишній голова постійного представництва України при Європейському Союзі Роман ШПЕК вважає, що Україна має шанси приєднатися до ЄС не раніше 2020 року.

Як повідомляє “Німецька хвиля”, про це він заявив у Львові.

На переконання Р.ШПЕКА, головними перешкодами на шляху України до Європейського Союзу є відсутність необхідних реформ, внутрішньополітичні проблеми, неузгодженість законодавства з європейськими нормами, а також відсутність в державі громадянського суспільства.

За його словами, євроінтеграційним перспективам України перешкоджають невідповідність української економіки критеріям ЄС, неузгодженість законодавчих норм. До того ж, робота з адаптації українського законодавства до вимог ЄС ведеться не надто активно, вважає Р.ШПЕК.

За його словами, постійні політичні чвари, слабкість органів влади, відсутність конституційної, бюджетної та податкової реформ – все це віддаляє Україну від ЄС.

„А найважливіше, що свідомість українців абсолютно не європейська, і це найважче змінити”, - зауважив дипломат.

Він додав, що наразі в Україні навчилися лише проводити демократичні вибори.

За словами Р.ШПЕКА, зрештою і Європейський Союз найближчим часом не готовий прийняти Україну, адже майбутнє Лісабонської угоди нині невизначене.

Водночас, за прогнозами дипломата, Україна має шанси приєднатися до Євросоюзу, але не раніше 2020 року.