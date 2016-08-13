Чубаров: "диверсант Сулейманов" був затриманий ФСБ близько трьох тижнів тому

Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат Рефат Чубаров.

"Як ми і припускали, людина реальна і знаходиться у великій біді: був заарештований ФСБ, імовірно, близько 3-х тижнів тому", - зазначив Чубаров.

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За інформацією нардепа, затриманий проживав в одному з сіл Сімферопольського району. "Можливо, в Запоріжжі був прописаний, але жив постійно в Криму", - уточнив він.

Чубаров повідомив, що рідні та близькі Сулейманова живуть на окупованому півострові, проте факт його затримання приховують. "Така поведінка стає нормою для частини жителів Криму, їх лякають тим, що розповівши сусідам про свою проблему, вони більше не побачать живими своїх заарештованих близьких", - написав депутат.

Як повідомляв УНІАН, один з російських прокремлівських телеканалів показав відео допиту третього "українського диверсанта", який затриманий за нібито підготовку теракту в окупованому Криму. Чоловік, який представився як Редван Сулейманов, проживає в Запоріжжі, сказав, що в жовтні був нібито завербований в якості "агента української розвідки".