У Харкові військовий у салоні таксі відкрив стрілянину з автомата Калашникова (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-службі патрульної поліції Харкова, вчора, 20 серпня, під час патрулювання до екіпажу звернувся водій таксі, який розповів, що до його колеги, іншому водієві таксі, сів чоловік в камуфльованому одязі з автоматом.

За словами водія, під час руху чоловік почав вести себе неадекватно і зробив постріл з автомата у вікно автомобіля таксі, в якому їхав.

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Патрульні виїхали на місце можливого знаходження автомобіля таксі. На вулиці Тракторобудівників, коли водій зупинився, патрульні витягли правопорушника з автомобіля. Як з'ясувалося, чоловік був з ознаками алкогольного сп'яніння. Інспектори виявили при поверхневій перевірці особи автомат АКС-74У, патрони для автомата і споряджений патронами магазин. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.