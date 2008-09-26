Ющенко: економічне зростання неможливе без зміцнення регіонів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав сьогодні учасників і організаторів IV Міжнародного економічного форуму “Інвестиції. Партнерство. Розвиток”, який проходить у Сумській області.

Як передає кореспондент УНІАН, привітання від Президента, відкриваючи форум, зачитав тимчасово виконуючий обов`язки голови Сумської облдержадміністрації Микола ЛАВРИК.

В.ЮЩЕНКО в своєму привітанні зазначив, що економічне зростання нашої держави неможливе без зміцнення її регіонів, налагодження нових контактів і поглиблення міжнародної співпраці.

“Форум, який проходить у Сумській області вже вчетверте, покликаний не тільки залучити іноземні інвестиції, але й сприяти затвердженню позитивного ділового іміджу України. Переконаний, що цей важливий захід гідно представить Сумщину зарубіжним партнерам як перспективний і відкритий для співпраці регіон”, - зазначив Президент.

В.ЮЩЕНКО також побажав усім учасникам форуму конструктивної роботи, нових успіхів і досягнень.

Нагадаємо, 25-26 вересня в Сумській області на базі SPA-курорту "Буймерівка" проходить ІV Міжнародний інвестиційний форум "Інвестиції. Партнерство. Розвиток".

На форум прибуло понад 300 гостей та учасників із більше, ніж 20 країн світу, в тому числі надзвичайні та повноважні посли США й Аргентинської Республіки в Україні, а також члени Міжнародного Трейд-клубу в Україні, представники вітчизняних та іноземних компаній і фондів, офіційні делегації з Росії, Литви та Польщі.

На початку форуму М.ЛАВРИК вручив відзнаки кращим інвесторам Сумщини в різних галузях промисловості. Зокрема, кращим інвестором у галузі промислового виробництва став Шосткінський казенний завод “Імпульс”, кращим інвестором у галузі сільського господарства було визнано ТОВ “Вітчизна”, а нагороду кращого інвестора у сфері малого бізнесу отримала телерадіокомпанія “ТВК” з міста Охтирка.

Надзвичайний та Повноважний Посол Аргентинської Республіки в Україні Ліла Ролдан ВАСКЕС де МУАН відзначила, що співпраця між країнами повинна розвиватися не тільки на рівні їхніх столиць.

“Усі регіони повинні брати участь у співробітництві. Аргентина готова до співпраці з Україною, щоб кріпити та інтенсифікувати взаємовідносини”, - сказала вона.

У свою чергу Надзвичайний та Повноважний Посол США в Україні Вільям ТЕЙЛОР наголосив, що цей форум – дуже хороша можливість для залучення інвесторів і Сумщина має величезний потенціал для цього.

“Інвестори йдуть туди, де їх вітають, але капітал йде і туди, де більша рентабельність і де найменший ризик. У Києві зараз політично не стабільно. Тому зараз добре бути в регіонах України, там, де люди займаються економікою”, - сказав В.ТЕЙЛОР.

При цьому він позитивно оцінив і роботу ВРУ, яка, “навіть не дивлячись на політичні проблеми, показує свою працездатність і приймає економічні закони”.

“Судова система в Україні повинна демонструвати, що будь-який судовий розгляд буде вирішений у правовому полі. І Сумщина демонструє справедливе ліцензування, справедливе вирішення земельних питань. Це хороший сигнал для інвесторів”, - підкреслив В.ТЕЙЛОР.

Крім того, віце-президент Міжнародного Трейд-клубу в Україні Анджей ГРАБОВСЬКІ наголосив, що він на 100% упевнений в тому, що співробітництво з його організацією принесе користь не тільки Сумщині, але й для обох сторін.

У рамках форуму сьогодні відбудуться також виступи інших іноземних учасників, ряд презентацій, переговори членів Міжнародного Трейд-клубу в Україні із сумськими підприємцями і промисловцями, а наприкінці дня – підписання угод про співробітництво. Завершиться IV Міжнародний економічний форум “Інвестиції. Партнерство. Розвиток” врученням відзнак установам та компаніям, які сприяли організації його проведення.