На Буковині сільського голову засудили до 8 років за хабар у $130 тисяч

Як повідомляє прокуратура Чернівецької області, 15 лютого 2013 року правоохоронці затримали Гідору після одержання вказаного хабара.

Вказану суму він вимагав та одержав від приватного підприємця за надання в оренду земельної ділянки водного фонду загальною площею 9,77 гектара. При цьому, не виносячи це питання на розгляд сесії сільської ради, використовуючи надані йому владні повноваження, він підробив відповідні рішення сільради та договір оренди, тобто вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч.4 ст.368, ч.1 ст.364, ч.1 ст.366 КК України.

24 грудня 2015 року Садгірський районний суд Чернівців визнав Гідору винним за ч.1 ст.366 (службове підроблення), а за ч.1 ст.364 (зловживання владою) та ч.4 ст.368 КК України (одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі службовою особою, яка займає відповідальне становище поєднане із вимаганням) – виправдав.

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Прокуратура категорично не погодилась з вказаним рішенням та 29 серпня 2016 року відстояла свою позицію в суді апеляційної інстанції. Зловмисника взяли під варту із зали суду.

Сільського голову засуджено до 8 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади, пов’язані із здійсненням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов’язків, з конфіскацією майна, крім житла, та з позбавленням 7-го рангу державного службовця.

Зазначимо, що у жовтні 2015 року Гідора був переобраний сільським головою Кам'яної.