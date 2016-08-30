Харківський прикордонник "погорів" на хабарі (фото)
14:36, 30 серпня 2016Суспільство
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Начальник відділення інспекторів прикордонної служби Харківського прикордонного загону вимагав та отримав від громадянки України неправомірну вигоду у 15 тисяч гривень.
Харківського прикордонника затримали за хабар / facebook.com
Про це головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив на своїй сторінці у Facebook.
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За це жінка мала отримати можливість безперешкодно перетинути державний кордон України разом з її неповнолiтньою дитиною без дозволу батька дитини, а також щодо неї не повинні були вживати заходiв за переміщення незадекларованої валюти.
Прикордонника затримано за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України("вимагання та отримання хабара").
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