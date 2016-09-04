На півдні Донеччини після втручання радника Путіна окупанти заглушили канал "1+1" - розвідка

Про це повідомляє у Facebook Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

У розвідці, зокрема, зауважують, що поряд з тотальним блокуванням на тимчасово окупованих територіях Донбасу 32 українських телевізійних каналів цифрового сегменту телебачення та заміною їх на 37 російських нарощуються можливості противника з придушення мовлення українських телеканалів в аналоговому сегменті.

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"З 2 вересня аналоговий сигнал українських телеканалів “1+1” та “Новий канал”, які приймались в населених пунктах тимчасово окупованих територій сходу України на Маріупольському напрямку, було придушено за допомогою спеціального обладнання, придбаного після особистого втручання радника президента Росії В.Суркова", - йдеться у повідомленні.

У ГУР Міноборони поінформували, що таке обладнання обслуговується виключно російськими фахівцями.