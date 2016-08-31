СБУ проводить слідчі дії щодо компаній, які забезпечують незаконну трансляцію російських телеканалів

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Служби безпеки України.

Читайте такожСписок заборонених в Україні поповнили ще 15 російських каналів

"Зокрема, в ході слідства встановлено, що компанії ТОВ "Нові телевізійні технології" та ТОВ "Рекламна телевізійна група" реалізують на території України обладнання (супутникові ресивери та ін.), які запрограмовані на прийом низки пропагандистських телеканалів держави-агресора, серед яких "Россия 24", "НТВ-Мир" та інші", - йдеться у повідомленні.

У СБУ зазначають, що під час санкціонованих обшуків офісних та інших приміщень вилучено несертифіковане обладнання, ввезене на територію України з РФ контрабандним шляхом, документи та інші носії інформації, які мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.

Як повідомляв УНІАН, 5 лютого 2015 року Верховна Рада прийняла закон про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформаційного телерадіопростору України, яким встановлюються загальні критерії для визначення аудіовізуальної продукції, яка шкодить національній безпеці України, забороняється публічне використання такої продукції і визначаються санкції до суб'єктів господарювання, які ігноруватимуть таку заборону.

З того часу Нацрада з телерадіомовлення заборонила трансляцію на території України більше 50 російських телеканалів.