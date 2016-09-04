У МВС заявили, що "Інтер" не надає "під різними приводами" відео з камер спостереження

20:52, 04 вересня 2016
Суспільство
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У компанії "Національні інформаційні системи" не надають слідчим Нацполіції відео з корпоративних камер спостереження на вул. Щусєва, 26 у Києві.

Алексей Мкртчян

Про це повідомив директор Департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко, повідомляє "Українська правда".

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За його словами, відео не надається "під різними приводами", тим самим слідчим перешкоджають у розслідуванні справи про пожежу в приміщенні телеканалу "Інтер" за вказаною адресою.

Також він зазначив, що за фактом події готується до відкриття провадження за двома статтями - 296 "Хуліганство" і 194 - Умисне знищення або пошкодження майна".

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