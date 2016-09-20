Справа "діамантових прокурорів": до залу суду не з’явився жоден свідок

Як передає кореспондент УНІАН, на початку судового засідання прокурор Яніс Сімонов повідомив, що жоден із трьох викликаних на сьогодні свідків з незрозумілих причин не з'явився, хоча заздалегідь був поінформований про час, дату та місце судового засідання.

Зокрема, в черговий раз, за словами Сімонова, не з'явився один з ключових за версією слідства свідків — колишній керівник приватного підприємства “Гідроекоресурс” Валентин Рак.

Враховуючи перебіг подій, суд поставив питання про можливість примусової доставки свідків до зали судового засідання.

Зараз суд видалився до нарадчої кімнати для ухвалення рішення.

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Як повідомляв УНІАН, колишнього заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця і екс-першого заступника начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури Володимира Шапакіна затримали 5 липня 2015 року за отримання хабара в розмірі 3 млн 150 тис. грн.

Також під час обшуків у Шапакіна було вилучено 400 тис. дол., а у Корнійця - значну кількість ювелірних виробів, 65 діамантів і автомат Калашнікова.

4 січня Генеральна прокуратура передала провадження стосовно так званих "діамантових прокурорів" в суд.