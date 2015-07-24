Скандальний прокурор Шапакін вніс заставу в 6,4 мільйона гривень і знову вийшов із СІЗО (відео)

Він уже вдруге вносить за себе заставу, повідомляє ТСН.

Варто зазначити, що вперше суд призначив суму у 3,2 млн грн, після чого 9 липня прокурор вийшов з-під варти.

Після цього рішення суду першої інстанції оскаржили в Апеляційному суді. Сторона обвинувачення вимагала призначити заставу у 30 млн грн, але суд обрав значно нижчу суму. Тепер Шапакін доплатив ще 3,2 мільйони до першої застави, тобто її сума сягнула 6,4 млн грн.

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Як повідомляв УНІАН, генеральний прокурор України Віктор Шокін своїм наказом звільнив з органів прокуратури підозрюваних у хабарництві першого заступника начальника Головного слідчого управління ГПУ Володимира Шапакіна та заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця.

Корнійця і Шапакіна було затримано в результаті спільної спецоперації ГПУ та СБУ 5 липня.

За даними прес-центру СБУ, в затриманих вилучено близько 500 тис. доларів та коштовності. Встановлено, що вони вступили в корупційну змову та отримали хабар у розмірі 3 млн 150 тис. грн. Зловмисники вилучили техніку в підприємства, що займалося видобутком піску в Київській області, чим заблокували його роботу. За «допомогу» в поверненні техніки прокурори через посередників вимагали та отримали гривневий еквівалент 150 тис. доларів США.

Під час обшуків у першого заступника начальника Головного слідчого управління ГПУ було вилучено 400 тис. доларів, а в заступника прокурора Київської області - значну кількість ювелірних виробів, 65 діамантів та автомат Калашникова.