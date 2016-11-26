Українці запалили "свічку пам’яті" на знак вшанування жертв Голодомору 1932-1933 років (фоторепортаж)

Щороку о 16.00 громадяни запалюють свічки і встановлюють їх на підвіконнях або на балконах, вшановуючи таким чином пам’ять мільйонів українців, яких було вбито.

Як передає кореспондент УНІАН, у Києві біля Національного музею "Меморіал жертв Голодомору" виступив президент України Петро Порошенко.

Перед ним до учасників зібрання звернувся свідок Голодомору 1932-1933 років Микола Онищенко.

Громадяни, які прийшли до меморіалу, тримають у руках колоски та лампадки із запаленими свічками.

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Глава держави після виступу розпочав акцію «Запали свічку пам’яті», поклавши свічку пам'яті до Меморіалу жертв Голодоморів. Потім свічки пам'яті поклали прем’єр-міністр Володимир Гройсман, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко та свідок Голодомору Онищенко.

Після офіційних делегацій свічки пам'яті зможуть покласти представники громадськості, які прийшли на жалобні заходи до Меморіалу.