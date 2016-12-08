На Сумщині пенсіонерка віддала шахраям 5 тисяч доларів для обміну на "нові" купюри

Як повідомили УНІАН у секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Сумській області, 7 грудня до 66-річної жінки на вулиці заговорив незнайомець. Він запропонував без зайвих черг і банків поміняти її "старі" долари на "нові", пообіцявши при обміні дати додатково 400 доларів.

Жінка погодилася, сіла в машину незнайомця, де було ще двоє чоловіків, і запросила всіх додому.

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До неї в квартиру зайшли незнайомець і його приятель. Жінка дістала гроші з тайника. Чоловіки поклали гроші в звичайний конверт, а потім непомітно підмінили його на конверт з папірцями і швидко пішли.

Жінка зрозуміла, що її обдурили, коли вирішила перерахувати гроші.

За фактом шахрайства порушено кримінальне провадження.