На Сумщині пенсіонерка віддала шахраям 5 тисяч доларів для обміну на "нові" купюри
У Шостці Сумської області місцева жителька віддала шахраям 5 тис. дол. США нібито для обміну старих купюр на нові.
Як повідомили УНІАН у секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Сумській області, 7 грудня до 66-річної жінки на вулиці заговорив незнайомець. Він запропонував без зайвих черг і банків поміняти її "старі" долари на "нові", пообіцявши при обміні дати додатково 400 доларів.
Жінка погодилася, сіла в машину незнайомця, де було ще двоє чоловіків, і запросила всіх додому.
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До неї в квартиру зайшли незнайомець і його приятель. Жінка дістала гроші з тайника. Чоловіки поклали гроші в звичайний конверт, а потім непомітно підмінили його на конверт з папірцями і швидко пішли.
Жінка зрозуміла, що її обдурили, коли вирішила перерахувати гроші.
За фактом шахрайства порушено кримінальне провадження.