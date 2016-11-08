В Одеському аеропорту затримано іноземця, який перебуває в розшуку Інтерполу за шахрайство
16:01, 08 листопада 2016Інциденти
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В Одеському аеропорту правоохоронці затримали іноземця, який перебуває в міжнародному розшуку за шахрайство. На злочинця спрацювала база даних Інтерполу.
Про факт затримання проінформовано Українське бюро Інтерполу в Києві / REUTERS
Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеського прикордонного загону Південного регіонального управління Держприкордонслужби України, підозрюваного було виявлено 7 листопада під час оформлення пасажирів, які прибули авіарейсом «Стамбул-Одеса» до міжнародного аеропорту «Одеса».
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«На громадянина Туреччини спрацювала база даних Інтерполу. За попередніми даними, іноземець перебував у розшуку з метою арешту за шахрайство і подальшої екстрадиції до Судану», - повідомили в прес-службі.
Про факт затримання проінформовано Українське бюро Інтерполу в Києві. Громадянина Туреччини передано представникам Національної поліції.
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