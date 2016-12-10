"Крим – територія безправ'я": активісти на "кордоні" з півостровом нагадали про жертв окупації

Про це повідомляє видання Крым.Реалии.

Представники громадськості пройшли ходою до адмінкордону з українськими і кримськотатарськими прапорами, в руках присутні несли портрети загиблих, зниклих безвісти під час окупації Криму, а також портрети політичних в'язнів.

«Саме в цей день, коли ми говоримо про права людини, ми вирішили вийти на прикордонну територію і заявити про те, що далі, за цим шлагбаумом - територія безправ'я. Ми маємо залучити міжнародну спільноту, для того, щоб вона впливала на Російську Федерацію, яка грубо порушує права людини в Криму. За нашими даними, на сьогодні 38 осіб є політичними в'язнями», - повідомив журналістів член Меджлісу кримськотатарського народу, голова правління Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв.

Біля КПВВ відбувся мітинг, під час якого, зокрема, голова регіонального меджлісу Херсонської області Ленур Люманов зачитав звернення Меджлісу кримськотатарського народу.

Читайте такожРосія хоче використати поліпшення відносин із Туреччиною для "легалізації" анексії Криму

Учасники заходу скандували: «Свободу політв'язням!», «Поверніть батьків дітям!», «Поверніть Крим!», і таке інше.

Потім присутні відвідали територію проведення акції з цивільної блокади Криму, де було організовано перегляд документального фільму і семінар з правозахисної тематики.

Видання нагадує, що Міжнародний день прав людини відзначається щороку 10 грудня. У цей день у 1948 році Генеральна асамблея ООН прийняла Загальну декларацію прав людини. До 2014 року в Сімферополі в цей день щорічно проходив мітинг з вимогою відновлення прав кримських татар як корінного народу Криму. Після анексії Криму російська влада заборонила проведення цих зборів.