Порошенко нагадав світу про порушення окупантами прав українців, а ООН - про резолюцію щодо Криму

Про це йдеться у зверненні глави держави до українського народу з нагоди Міжнародного дня прав людини.

«Сьогодні Україна разом з усіма вільними націями світу відзначає Міжнародний день прав людини. Цього дня 68 років тому Генеральною асамблеєю ООН було ухвалено Загальну декларацію прав людини, яка стала символом віри та надії мільйонів людей на гідне життя, краще майбутнє та чесний і справедливий світ», - зазначив Порошенко.

За його словами, «права людини і громадянина в Україні є однією із найважливіших суспільних цінностей. Тому Основний Закон нашої держави увібрав у себе фундаментальні положення цієї декларації».

Водночас, як наголосив Порошенко, в умовах російської агресії проти України проблема захисту прав і свобод людини постає особливо гостро. І в цьому питанні нашу державу підтримує увесь цивілізований світ.

Зокрема, як нагадав президент, нещодавно під час голосування на засіданні Третього комітету Генеральної асамблеї ООН було ухвалено резолюцію «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим і місті Севастополь (Україна)».

При цьому глава держави висловив сподівання, що Генеральна асамблея ООН підтримає цей документ і засудить порушення прав людини, дискримінаційні заходи і практику з боку російської окупаційної влади стосовно жителів анексованого Криму, в тому числі кримських татар, а також українців і осіб, що належать до інших етнічних і релігійних груп.

За словами Порошенка, Україна докладає максимум зусиль, щоб українські політв’язні, яких у Росії безпідставно кинуто за грати, повернулися на рідну землю.

Він висловив вдячність міжнародним партнерам, особливо Європейському Союзу, які підтримують Україну щодо вимог до Російської Федерації із якнайшвидшого звільнення українських заручників, які утримуються на окупованих територіях та у російських в’язницях.

«Як президент України і надалі робитиму усе можливе, щоб основоположне право наших громадян на свободу було повністю захищено», - пообіцяв він.