На Вінниччині до 2020 року планується створити понад 6 тисяч нових робочих місць

Про це повідомив голова Вінницької обласної державної адміністрації Валерій Коровій.

За його словами, головна мета влади - створення умов для функціонування підприємств реального сектору економіки, закладів і установ соціальної сфери на основі проведення реформ у різних галузях, розвиток міжнародної співпраці та співробітництва для поліпшення умов та рівня життєдіяльності населення.

«На основі аналізу економічного і соціального розвитку області у 2016 році визначено основні завдання і заходи на 2017 рік, які спрямовані на стабілізацію роботи і розвиток основних галузей виробничої та соціальної сфери області. Зокрема, забезпечення стабільного функціонування та розвитку промислового комплексу області; насичення споживчого ринку високоякісними продуктами харчування власного виробництва; сприяння збільшенню експортних можливостей підприємств харчової та переробної промисловості; сприяння залученню інвестицій в економіку області; створення умов для розвитку аграрного сектору та підвищення його конкурентоспроможності; здійснення заходів з підвищення енергоефективності; поліпшення якості надання автотранспортних послуг населенню області; розвиток природно-ресурсного потенціалу та формування національної екологічної мережі; поліпшення соціально-побутових умов малозабезпечених верств населення, ветеранів та учасників АТО», - зазначає Коровій.

Посадовець наголошує: «Ми повинні прорахувати усе, і задля підняття іміджу краю, слід збільшувати кількість робочих місць. Зокрема, участь суб’єктів господарювання регіону у реалізації інвестиційних та проектів, спрямованих на розвиток інфраструктури територій та залучення додаткових фінансових ресурсів, дозволять створити нові робочі місця з належними умовами праці для населення Вінниччини».

Окреслюючи перспективи розвитку економічного потенціалу регіону на найближчий час голова Вінницької облдержадміністрації відмічає, що до 2020 року планується створення: 6500 нових робочих місць; підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції на світовому ринку; розширення асортименту продукції АПК та збільшення виробництва валової продукції сільського господарства, підвищення якості виробленої продукції; модернізація промислового виробництва, зменшення його енергоємності за рахунок впровадження нових енергозберігаючих технологій; відповідність житлового фонду сучасним вимогам енергозбереження стосовно теплового опору, підвищення експлуатаційних якостей житлового фонду до сучасних стандартів.

За словами Коровія, одним з пріоритетних напрямків посилення економічного потенціалу краю має стати боротьба з тіньовою зайнятістю, а саме, зменшення фактів нелегального використання робочої сили та збільшення надходжень податку з доходів фізичних осіб та єдиного соціального внеску.