Жорстоке вбивство на Одещині: підозрюваний розповів про свої мотиви
Підозрюваний в вбивстві жінки та 2-річної дитини в Овідіополі заявив, що скоїв злочин через помсту.
Про це повідомила УНІАН прес-секретар прокуратури Одеської області Інна Верба.
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«За словами зловмисника, злочин він скоїв із помсти і мав намір залякати всю Одесу», - відзначили у головному управлінні.
Як повідомляв УНІАН, в Одеській області суд взяв під варту без права внесення застави підозрюваного у вбивстві жінки та 2-річної дитини.
Дмитро Погорєлов, 1985 року народження, був затриманий 30 грудня.
Нагадаємо, в Овідіополі на місці пожежі після гасіння вогню були виявлені обезголовлені тіла. За неофіційними даними, загибла жінка є родичкою співробітника одного з підрозділів ДФС, і перед вбивством і підпалом її будинку зловмисник підпалив житловий будинок податківця. Співробітник ДФС і його сім'я в цей час були відсутні. Підозрюваний працював у підприємця - чоловіка вбитої жінки.
У місті оголошено дводенний траур.