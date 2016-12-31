Жорстоке вбивство на Одещині: підозрюваний розповів про свої мотиви

Про це повідомила УНІАН прес-секретар прокуратури Одеської області Інна Верба.

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«За словами зловмисника, злочин він скоїв із помсти і мав намір залякати всю Одесу», - відзначили у головному управлінні.

Як повідомляв УНІАН, в Одеській області суд взяв під варту без права внесення застави підозрюваного у вбивстві жінки та 2-річної дитини.

Дмитро Погорєлов, 1985 року народження, був затриманий 30 грудня.

Нагадаємо, в Овідіополі на місці пожежі після гасіння вогню були виявлені обезголовлені тіла. За неофіційними даними, загибла жінка є родичкою співробітника одного з підрозділів ДФС, і перед вбивством і підпалом її будинку зловмисник підпалив житловий будинок податківця. Співробітник ДФС і його сім'я в цей час були відсутні. Підозрюваний працював у підприємця - чоловіка вбитої жінки.

У місті оголошено дводенний траур.