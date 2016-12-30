Названо імена правоохоронців, які затримали підозрюваного у подвійному вбивстві на Одещині (фото)

"Погорєлова (підозрюваний у вбивстві - УНІАН) затримали військовослужбовці 49 полку охорони громадського порядку Нацгвардії (в/ч 3012) старший лейтенант Віталій Брайко, солдат Віталій Джуряк і солдат Олександр Болог", - пише Думская.

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Як повідомляв УНІАН, в Одеській області правоохоронці 29 грудня провели спецоперацію із затримання чоловіка, підозрюваного у вбивстві жінки і її 2-річної дочки, а також підпалі їх будинку в Овідіополі. Після гасіння вогню на місці були виявлені обезголовлені тіла. За даними поліції, 31-річний підозрюваний мав намір на вантажівці в'їхати в натовп в Одесі, щоб убити якомога більше людей.

За неофіційними даними, загибла жінка є родичкою співробітника одного з підрозділів ДФС, і перед вбивством і підпалом її будинку зловмисник підпалив житловий будинок податківця. Співробітник ДФС і його сім'я в цей час були відсутні.