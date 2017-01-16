У Києві засудили до 8 років в'язниці підполковника медслужби за держзраду під час анексії Криму – Матіос
Відповідне рішення виніс Дарницький райсуд Києва.
Дарницький районний суд міста Києва засудив підполковника медичної служби до 8 років тюремного ув’язнення за вчинення держзради й дезертирства та переходу на службу до армії РФ у період незаконної анексії Криму Росією у 2014 році.
Про це повідомив заступник генерального прокурора – головний військової прокурор Анатолій Матіос на своїй сторінці у Facebook.
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«Заступнику начальника Центру підготовки особового складу ВПС та ВМС України «Судак» підполковнику медичної служби С. оголошено вирок Дарницьким районним судом міста Києва за вчинення держзради та дезертирства, а також перехід на службу до російської армії в період анексії Криму», – зазначив він.
За словами Матіоса, державне обвинувачення підтримував військовий прокурор Дарницького гарнізону Києва Микола Петришен.
«Суд сьогодні оголосив вирок – за сукупністю вчинених злочинів підполковник отримав вісім років реального позбавлення волі», – додав головний військовий прокурор.
Як повідомляв УНІАН раніше, Апеляційний суд Києва призначив судові засідання, в рамках яких розглядатимуть кримінальні провадження відносно колишніх депутатів Верховної Ради АР Крим.