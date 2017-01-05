У Києві за держзраду судитимуть екс-депутатів Верховної Ради Криму

Про це йдеться в постанові Апеляційного суду Києва.

Повідомляється, що клопотання прокуратури Автономної Республіки Крим про визначення підсудності за обвинуваченням Ремзі Ільясова у вчиненні кримінального правопорушення було задоволено.

«Кримінальне провадження за підозрою Ільясова Р.І. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України – направити до Солом’янського районного суду міста Києва для розгляду по суті», — йдеться у повідомленні.

Ремзі Ільясов у 2001-2013 рр. був заступником голови Меджлісу кримськотатарського народу. У 2014 році почав співпрацювати із окупаційною владою Криму.

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Крім цього клопотання прокуратури щодо обвинувачення Володимира Кличнікова направлено для розгляду до Дніпровського райсуду Києва.

«Кримінальне провадження за підозрою Кличнікова В.М. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України – направити до Дніпровського районного суду міста Києва для розгляду по суті», – повідомляє Апеляційний суд.

Володимир Кличніков до 2014 року був депутатом Верховної Ради АР Крим від «Партії регіонів», під час Євромайдану планував звернутися до Путіна «як гаранта прав кримчан».

Як повідомляв УНІАН, Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України 4 січня 2017 року направлено до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо Олександра Єфремова про вчинення ним низки злочинів.