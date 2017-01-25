МВС хоче скоротити термін дії водійських прав до 5 років

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила заступник міністра внутрішніх справ з питань євроінтеграції Анастасія Дєєва.

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"Сьогодні національне посвідчення водія дає право на керування транспортом протягом 30 років з дати його отримання. За вимогами Директиви (ЄС - УНІАН) нормами мають будуть встановлені нові строки від 5 до 15 років в залежності від категорії транспорту з метою періодичної перевірки відповідності здоров’я водіїв встановленим медичним та психофізичним вимогам. До речі, категорії транспорту також будуть переглянуті", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, за її словами, передбачено запровадження мікрочіпу як складової частини посвідчення водія.

"Унормування віку отримання прав розширить доступ до керування окремими категоріями транспорту, мікрочіпи забезпечать захист від підробок, а перегляд строків дійсності сприятиме більшій безпеці дорожнього руху", - вважає Дєєва.

Заступниця міністра також зазначила, що будуть встановлені нові стандарти періодичності проходження технічного контролю транспорту, що перевозить небезпечні вантажі; стандарти щодо підготовки та екзаменації водіїв та відповідальних за перевезення осіб; а також запроваджено вдосконалену систему звітності.