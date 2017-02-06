НАБУ затримало п’ятьох підозрюваних у привласненні 30 млн грн коштів однієї з АЕС

Про це УНІАН повідомили у прес-службі НАБУ.

«Затримали п’ятьох осіб, ймовірно причетних до корупційної схеми заволодіння коштами однієї з атомних електростанцій ДП «НАЕК «Енергоатом» у розмірі 30 мільйонів гривень за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України («привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»)», - йдеться в повідомленні.

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Під час розслідування детективи НАБУ встановили, що затримані – службова особа АЕС ДП «НАЕК «Енергоатом» та четверо представників комерційних структур, – при здійсненні державних закупівель, використовуючи низку підконтрольних підприємств, забезпечили укладення та виконання договорів поставки комплектуючих для АЕС за завищеними цінами (перевищували ринкові у 18-34 рази), повідомили в прес-службі.

Упродовж доби затриманим планується повідомити про підозру та в подальшому обрати запобіжні заходи, додали в НАБУ.