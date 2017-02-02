НАБУ почало розслідування у справі про закупівлю гібридних позашляховиків для МВС (документ)

Про це повідомляє організація Transparency International Україна з посиланням на відповідь НАБУ.

Мова йде про закупівлю 651 автомобіля Mitsubishi Outlander PHEV (Plug-in Hybrid Electric) з бензиновим і двома електромоторами.

У TI вважають, що закупівля автомобілів відбувалася з порушенням законодавства.

"Закупівля не могла відбуватися за переговорною процедурою для потреб оборони, оскільки придбання автомобілів для патрульних не задовольняє оборонні потреби. Крім того, дія закону, за яким проведені закупівлі не поширюється на Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України. Також викликала сумнів 100% передоплата", - вказали антикорупціонери.

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У Transparency International вважають, що необхідно розірвати договір і провести згідно з процедурою "відкриті торги". Однак у повідомленні зазначається, що замовник зробив 100% передоплату 28 грудня минулого року.

Організація звернула увагу на велику закупівлю після зауваження активіста Олексія Тамразова, який вважає оголошену вартість гібридів завищеною.

Постачальником позашляховиків для поліції стала ТОВ НІКА Діамант. Сума контракту склала 959,4 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, за «кіотські» кошти придбають понад 650 нових гібридних автомобілів для Національної поліції України.