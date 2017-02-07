"Ганьба кремлівським агентам!": Савченко не пустили на збройовий завод у Вінниці (відео)

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє активіст "Миротворця" блогер Мирослав Олешко.

"Колабораціоніста Надію Савченко та її помічницю зустріли у Вінниці бійці АТО так, як личить зраднику. Савченко намагалася пролізти, перебравшись через огорожу на збройовий завод "Форт". А потім поїхала на суд захищати жінку, яка кинула людей на квартири. Свідки стверджують, що суд був прикриттям. Або Савченко навіть не розуміла, на який суд їй йти і кого захищати", - йдеться в повідомленні.

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Потім Савченко біля будівлі суду боєць АТО поставив незручні питання: "Чому ви намагалися потрапити на "Форт", довідатися про державні таємниці? Ви агент Кремля? Через вас загинуло так багато хлопців. А ви їздите на переговори з ворогом".

Але нардеп так і не відповіла на жодне питання.

Як повідомляв УНІАН, профільний парламентський комітет 18 січня прийняв рішення винести на голосування в сесійний зал постанову про виключення Савченко з його складу.

Як зазначив його голова Пашинський, «дії народного депутата Надії Савченко ведуть до зниження обороноздатності України, тому її перебування у Комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони є недоцільним».

Таке рішення було прийнято після заслуховування інформації від СБУ з приводу неправомірних дій Савченко у вирішенні питання про звільнення заручників і публікації списків їхніх прізвищ.