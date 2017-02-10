Бойовики "ЛНР" хочуть "націоналізувати" підприємства Ахметова

Як повідомляє сепаратистський ресурс, так званий рада "ЛНР" у п'ятницю "розглянула у першому читанні зміни до закону "Про податкову систему", згідно з яким всі підприємства, що працюють в ОРЛО, але не зареєстровані в ЛНР", будуть "націоналізовані".

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"Норми цього проекту Закону поширюються лише на тих юридичних осіб – нерезидентів, фізичних осіб – підприємців – нерезидентів, які здійснюють свою господарську і підприємницьку діяльність на території республіки. А саме вони стосуються Публічного акціонерного товариства «Алчевський металургійний комбінат», включаючи ПАТ «Алчевськкокс», ТОВ ДТЕК «Свердловантрацит», ТОВ ДПЕК «Ровенькиантрацит», ПАТ «Краснодонвугілля», ПРАТ «Аквасервіс», ПРАТ «Екоенергія», Вітряний парк Краснодонський, Вітряний парк Лутугинський", - прокоментував ініціативу "депутатів" ватажок "ЛНР" Ігор Плотницький.

Плотницький заявив, що в "ЛНР" більше не будуть миритися з підприємствами, які не визнають "республіку".

Згідно з повідомленням, "нерезиденти зобов'язані до 31.03.2017 укласти договір з податковими агентами Луганської Народної Республіки, що передбачає сплату в бюджет республіки податків, зборів та інших обов'язкових платежів", у протилежному випадку підприємства потраплять під "націоналізацію" "ЛНР".