Екс-ватажок "ЛНР" прогнозує відставку Плотницького

"Я думаю, Плотницького змінять найближчі кілька місяців", - розповів він в інтерв'ю" Росбалту.

"Він піде "за станом здоров'я", або вигадають іншу причину. У Росії розуміють, що якщо це не зробити зараз, то ми втратимо "ЛНР" повністю. Адже Плотницький не займається республікою", - вважає Болотов.

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За його словами, ватажок "ЛНР" зайнятий своїми справами, бізнесом, особистим збагаченням, як і решта.

"Мені відомо, наприклад, що в деяких бюджетних організаціях "ЛНР" зарплату видали лише на 50% грішми, а решту суму запропонували забрати товарами у магазинах Плотницького. Виглядає це так, ніби йому потрібно терміново отримати готівку. Видно, людина дуже поспішає втекти", - підсумував Болотов.

Раніше екс-ватажок бойовиків у Горлівці Ігор Безлер заявив, що поведінка так званого керівництва "Д/ЛНР" може спровокувати міжусобний конфлікт у цьому регіоні.