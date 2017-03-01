У Києві вандали облили фарбою пам’ятний знак героям АТО (фото)

У Києві в парку ім. М. Рильського вандали облили фарбою пам'ятний знак героям АТО. Як повідомляє прес-служба КП УЗН Голосіївського району, це сталося у вівторок, 28 лютого.

«Вандалами вже втретє пошкоджено пам’ятний знак Героям Голосіївського району, які загинули під час проведення антитерористичної операції на сході України», — сказано в повідомленні.

Зазначається, що поліція шукає вандалів. Всіх, хто володіє будь якою інформацією про даний випадок, просять повідомляти про це правоохоронцям.

Як пізніше повідомила прес-служба, пошкоджений пам'ятний знак уже очищено від фарби.

«Вчорашній інцидент із пам’ятним знаком Героям Голосіївського району поки зарано вважати вичерпаним. Винних, сподіваємося, рано чи пізно буде притягнуто до відповідальності», - зазначили у прес-службі.

УВ комунальному підприємстві додали, що докладуть зусиль, щоб подібного більше не повторилося.